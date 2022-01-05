قطار «طنطا - منوف» يدهس شخصا في المنوفية

لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار «طنطا- منوف» في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور، حيث جرى إخطار قسم الشرطة وانتقل ضباط المركز إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

تجمع الأهالي للتعرف على جثة شخص دهسه قطار بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تجمع عدد من أهالي مدينة تلا، بالقرب من مزلقان مدينة تلا، في محيط الواقعة، لمتابعة دهس قطار لشخص مجهول، ومحاولة التعرف عليه من قبل الأهالي، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من جميع المواطنين المتواجدين، وتم نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بحادث قطار تلا

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شركة تلا، يفيد بدهس قطار منوف طنطا لشخص مجهول الهوية أثناء مروره من مكان غير مخصص للعبور بمدينة تلا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.