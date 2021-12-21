قطع المياه عن أحياء «الوراق وشمال الجيزة والعجوزة» 6 ساعات للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه امبابة ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه امبابة لمدة 6 ساعات، وذلك لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.

ونوهت محافظة الجيزة أن أعمال الصيانة تستلزم قطع المياه لمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال المطلوبة الأمر الذي ينتج عنه انقطاع المياه عن أحياء «الوراق - شمال الجيزة - العجوزة» اعتبارا من الساعة الثانية عشر ليلا يوم الجمعة القادمة الموافق 24 / 12 /2021 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 25 /12 / 2021.

محافظ الجيزة يؤكد على الالتزام بالجدول الزمني للصيانة

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات.

تدبير الاحتياجات تحسبا لانقطاع المياه

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجتهم فورا.