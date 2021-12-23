قطع المياه بـ3 أحياء في الجيزة لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن المناطق التابعة للأحياء التالية «حي الوراق – حي شمال الجيزة – حي العجوزة»، وذلك اعتباراً من الساعة 12 منتصف ليل غدٍ الجمعة الموافق 24 ديسمبر 2021، وحتى الساعة 8 صباح بعد غدٍ السبت الموافق 25 ديسمبر 2021.

الصيانة سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة، الأمر الذي يتطلب توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.