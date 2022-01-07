قائد فريق الغواصين لأهالي البرلس: «مش هنسيبكم غير لما نطلع جثث ولادكم»

أكد الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، على أن الفريق لن يترك أهالي البرلس إلا بعد استخراج جثامين أبنائهم الصيادين الـ6 المفقودين، قائلا للأهالي: «مش هنسيبكم غير لما نطلع جثث ولادكم، وهنواصل البحث لحد ما نطلعها».

وقال «المالحي» في تصريح خاص لـ«الوطن» إنهم سيواصلون البحث عن الجثامين حتى استخراجها لكنهم سيحتاجون لطائرة استكشاف: «دوّرنا بـ12 مركب وحسكة لكن مفيش صخور الجثامين تعلق فيها، وعلشان جثث الشباب نحيفة فالجسم الرفيع بياخد وقت أطول على ما يظهر، وعملنا بحث على السطح علشان نشوف يمكن الجثامين تظهر لكن مظهرتش، والمياه الساقعة بتخلي الجثمان يتأخر على ما يتنفخ».

قائد «غواصين الخير»: «الجثامين لم تطفو على السطح بسبب نحافتها وبرودة الجو»

وتابع قائد فريق غواصين الخير: «كنا نأمل أن تظهر الجثامين، بندور في أماكن غرق المركب وفقا لحديث الناجين، وأكيد هيظهروا على سطح المياه، لكن محتاجين طيارة كشفية هيبقى البحث أسرع، لأن المراكب بطيئة والمساحة كبيرة».

وأوضح «المالحي» أن المساحة كبيرة: «وصعب علينا نبحث بالمراكب البطيئة، لكن الطائرة هتكون أسرع في استخراج جثامين أولادنا، ومعايا فريق تاني اليوم بنبحث في مكان آخر وبه صخر عالي».

«المالحي»: ادعوا ربنا يخرج ولادنا

وتابع الكابتن إيهاب المالحي: «نحتاج لدعوات المخلصين من أجل خروج جثامين المفقودين في حادث مركب البرلس، وبقول للناس ادعوا ربنا يخرج أولادنا من البحر، وصلوا ركعتين لله علشان يستجيب، والغرقى شهداء ونحتسبهم عند الله شهداء وبأذن الله الجثامين تظهر».

وتعرضت مركب البرلس لانفجار إسطوانة غاز يوم الإثنين قبل الماضي، ما أدى لغرقها وفقدان 6 صيادين بينهم 4 أشقاء، ولازال البحث جاريا عنهم، بينما جرى إنقاذ 3 صيادين آخرين.