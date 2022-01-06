16 غواصا يستأنفون البحث عن جثث 6 صيادين مفقودين في حادث مركب البرلس

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنه جرى استئناف البحث اليوم عن جثامين 6 صيادين مفقودين من أبناء قرية البنائين التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، والذين فُقدوا إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز على متن مركب «سيدنا الحسين»، بين محافظتي دمياط وبورسعيد يوم الاثنين قبل الماضي.

غواصون من 5 محافظات يبحثون عن الجثامين

وأضاف «المالحي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن 16 غواصا من محافظات «الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، والمنوفية»، توجهوا فجر اليوم الخميس وهو على رأسهم لاستئناف البحث عن جثامين 6 أشخاص بينهم 4 أشقاء وجرى تنفيذ عدة غطسات منذ الفجر باستخدام مراكب «الحسكة»، التي وفرها أهالي البرلس للاستعانة بها بدلا من المراكب الكبيرة.

وأوضح «المالحي»، أنه جرى تقسيم الغطاسين إلى فرق للبحث في مناطق مختلفة للبحث عن الجثامين المفقودين بحادث مركب البرلس، وجرى البحث في أكثر من 65 كيلو مترا، مع الاستعانة بفرق من الإسكندرية والغربية، كما أرسل فريقا للجلوس مع الناجين لمعرفة التفاصيل.

«غواصين الخير»: سننفذ غطسات مختلفة للعثور على الجثامين

وتابع قائد فريق «غواصين الخير»، قائلا «ممكن تكون الجثامين قريبة من المركب، وهنشتغل على كده، وهننفذ غطسات مختلفة بأماكن مختلفة وربنا يكرمنا ويخرج الجثامين لنكون سببا في فرحة الأهالي الحزينة لعدم عودة جثث أولادهم».

وكان نحو 25 غواصا، قد بحثوا عن الصيادين المفقودين يوم الجمعة الماضية وتوقفت عمليات البحث نظرا لسوء الحوال الجوية وعدم وجود مراكب صيد، وبحث الغواصون من آخر نقطة إحداثية للمركب، وجرى البحث على مسافات طويلة بمساعدة أهالي البرلس.

وتعرضت مركب سيدنا الحسين، والتي كان على متنها 9 صيادين من أبناء قرية البنائين بالبرلس في كفر الشيخ، للغرق بعدما انفجرت اسطوانة الغاز بها، ما أدى لإنقاذ 3 أشخاص وغرق 6 آخرين منذ الاثنين قبل الماضي.