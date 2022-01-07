الرابطة الطبية: 85% من مصابي كورونا في غرف الإنعاش غير حاصلين على اللقاح

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن زيادة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد كانت متوقعة بسبب المتحور الجديد «أوميكرون» الذي يتسم بسرعة انتشاره الكبيرة.

وأضاف عودة خلال تصريحات عبر تطبيق زووم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا فكري، أن 50% من المسحات في إيطاليا يتم إجراؤها لأسباب عملية لا لأسباب صحية وطبية ومتابعة الفيروس، لذلك فإن عددها آخذ في الزيادة، مشيرًا إلى أن السلطات فرضت استعمال جواز المرور الأخضر مع التطعيم أو المسحة للدخول إلى المتاحف وزيارة الأقارب واستعمال مواصلات والذهاب إلى المستشفيات وأماكن كثيرة.

تراجع كبير في نسبة المتوفين من المصابين في أوروبا

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن هناك تراجع كبير في نسبة المتوفين من المصابين في إيطاليا وأوروبا بأكبر من 10%، ففي العام الماضي كان المعدل هو وفاة 800 شخص من 300 ألف مصاب، وقلّ هذا المعدل إلى 100 متوفٍ من بين كل 200 ألف مصاب، كما أن الضغط قلّ على غرف الانعاش والمستشفيات، موضحًا أن 85% من الأشخاص الذين يتلقون العلاج بغرف الإنعاش في إيطاليا، غير حاصلين على اللقاح.

عدد كبير من مصابي كورونا ومتحوراتها لا تظهر عليهم الأعراض

كما تطرّق إلى سر الانتشار السريع لمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، قائلًا: «العالم الآن في موجة الإنفلونزا، وهناك مصابون كثر بها، ومصابون آخرون بكورونا، ولم يتم اكتشافها في كل الدول، وكلما زاد عدد المسحات، كلما زاد عدد المصابين المكتشفين، لكنّ الكثير منهم دون أعراض».

وأضاف عودة، أنّ أوميكرون به الكثير من الطفرات التي تجعله سريع الانتشار بين الشباب والأطفال في أوروبا والكثير من الدول وبخاصة مع دخول العام الدراسي الجديد.