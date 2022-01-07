إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل وعربة «كارو» بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل، وعربة «كارو»، أمام قرية الواحد، التابعة لمركز إدكو، بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام قرية الواحد، التابعة للمركز.

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، السيد شحاتة السيد الدريني، 50 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليسرى، وسحر حماجة صادومة، 45 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الذراع واشتباه ما بعد الارتجاج، وعطية عبد السلام محمد شحاتة، 67 سنة، مقيم المحمودية، مصاب بسحجات متفرقة بالجسم، وكسر في الجمجمة، واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى نقلهم إلى مستشفى إدكو العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وكان قد أصيب قبل يومين 7 أشخاص بجروح متفاوتة وحروق من الدرجة الأولى وحالات اختناق، إثر نشوب حريق داخل مخبز سياحي أسفل منزل مكون من 6 طوابق بإحدى قرى مركز حوش عيسى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى 7 أشخاص مصابين بجروح وحالات اختناق إثر نشوب حريق وتبين أن السبب وراء الحريق، ماس كهربائي.