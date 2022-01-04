إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح، اليوم الثلاثاء، إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكي بشارع محمد متولي الشعراوي «عبدالسلام عارف سابقا»، بوسط مدينة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وجرى تحرير محضر بالحادث.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بحادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي بشارع محمد متولي الشعراوي، ووجود مصابين، وعليه وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

سيارتين إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إلى مكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي كلا من: حسين عبدالعاطي محمد، 32 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأحمد نشأت صلاح، 25 سنة، مصاب بجروح وكدمات، ومحمد أبو بكر زكي، 23 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضرا بالحادث.