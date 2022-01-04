بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أخرى «تمناية»، بطريق مصر اسكندريه الزراعي، بالقرب من كوبري كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة.

بلاغ باستقبال 6 أشخاص مصابين

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى 6 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مع «تمناية»، بالقرب من كوبري كفر الدوار.

وأسفر الحادث عن إصابة منتصر محمد فرج، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحمادة محمد عبداللطيف، 42 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، مقيمان بمركز إيتاي البارود، ومحمد عبدالقادر فرج، 65 سنة، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمات، وعبدالرحمن السنوسي، 21 سنة، باشتباه ما بعد الاتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمان بمركز ِأبو حمص.

العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات

كما أصيب صبحي مرضي عبدالخالق، 40 سنة، مقيم بأبو حمص، مصاب بكسر في الحوض واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد عبدالمنعم السعيد، 38 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، واشتباه «نزيف في البطن، وما بعد الارتجاج»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.