مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل و«تروسيكل» بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل مع «تروسيكل»، أمام قرية زرقون التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

بلاغ باستقبال جثة شاب ومصابين اثنين

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و2 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل مع «تروسيكل» أمام قرية زرقون التابعة للمركز ذاته، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «رمضان علي مبيض»، 31 سنة، مقيم بالمحمودية، وأودعت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب «أحمد ماهر السيد زيد»، 31 سنة، مقيم بالمنطقة ذاتها، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«محمد غريب محمد»، 43 سنة، بالإصابات ذاتها، وجار عمل الإسعافات الأوليه والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 7 اشخاص في حريق مخبز سياحي

كان قد أصيب 7 أشخاص بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، بالإضافة إلى حروق من الدرجة الأولى وحالات اختناق؛ إثر نشوب حريق داخل مخبز سياحي أسفل منزل مكون من 6 طوابق بحوش عيسي بمحافظة البحيرة، أمس الاثنين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة.

وأسفرت التحريات الأولية أن الحريق نشب إثر وقوع ماس كهربائي داخل المخبر السياحي، وجارٍ استكمال التحقيقات في الواقعة، وغادر المصابين مستشفى حوش عيسى العام.