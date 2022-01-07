طقس الجمعة.. مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والعظمى 18 (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ودينا فكري، حالة الطقس اليوم، الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقسًا مائلا للبرودة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فترة الليل

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا، أن يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة ليلا، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، وأن تتكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين وأقصى جنوب الصعيد وهذا بيان بدرجات الحرارة.

بيان بدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 18 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 17 الصغرى 9.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 9.

سيوة العظمى 15 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 9.

دمياط العظمى 18 والصغرى 11.

الإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 10.

السويس العظمى 19 والصغرى 11.

العريش العظمى 16 والصغرى 10.

سانت كاترين العظمى 12 والصغرى 2.

طابا العظمى 17 والصغرى 9.

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 22 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 17 والصغرى 7.

بني سويف العظمى 17 والصغرى 7.

المنيا العظمى 18 والصغرى 6.

أسيوط العظمى 18 والصغرى 6.

سوهاج العظمى 19 والصغرى 9.

قنا العظمى 20 والصغرى 9.

الأقصر العظمى 24 والصغرى 10.

أسوان العظمى 25 والصغرى 11.