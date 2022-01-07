استكمال فعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة

استقبل معهد إعداد القادة بقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، والدكتورة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في اليوم الرابع لفعاليات البرنامج التدريبي للمرشحين لشغل منصب رئيس جامعة، بمعهد إعداد القادة، حيث انطلق البرنامج التدريبي بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات بفتح باب التقدم للترشح لشغل منصب رئيس جامعة حلوان طبقاً للجدول الزمني.

وأفاد الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن هذا البرنامج التدريبي يساهم فى صقل مهارات أعضاء هيئة التدريس للنهوض بالجامعات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، مفيدا أنّ البرنامج التدريبي يساهم فى تأهيل قيادات جامعية لديها رؤية بكافة اللوائح والقوانين.

آليات اختيار رئيس الجامعة

وخلال محاضرة الجوانب القانونية في الجامعات أوضحت الاستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز، النصوص القانونية الحاكمة لعمل القيادات الجامعية في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، كما أوضحت أحكام قانون الخدمة المدنية، وكذلك النصوص القانونية المنظمة لعمل رئيس الجامعة، وأوضحت آليات اختيار رئيس الجامعة، حيث نظمت المادة 25 من قانون تنظيم الجامعات، ويتم تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي، حيث يُعين من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، ثم يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، ثم يأتى قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات.

كما تطرقت إلى تشكيل لجنة اختيار رئيس الجامعة حيث تتشكل اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة من 9 أعضاء، عضوان يختارهما وزير التعليم العالي من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، وأربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلي للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه رئاسة اللجنة، وأيضا ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وكذلك ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي بها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الأشتراك في أعمال اللجنة، ثم يصدر قرار بتشكيل اللجنة من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتطبق أحكام هذا القرار على كافة إجراءات شغل وظائف رؤساء الجامعات يتم التقدم لشغلها بعد العمل بأحكامه.

اختصاصات لجنة اختيار رئيس الجامعة

وأشارت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى اختصاصات لجنة اختيار رئيس الجامعة، وتوضيح الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة رئيس الجامعة، وتناولت المعايير الاسترشادية للمفاضلة في اختيار القيادات الجامعية، كما أفادت بأن رئيس الجامعة يتم تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وأوضحت سلطة رئيس الجامعة في إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية، متمثلة في عضوية المجلس الأعلى للجامعات، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رئاسة مجلس الجامعة، والترخيص بالإجازات والإعارة والندب والمهمات العلمية والنقل لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى ترشيح نواب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، وكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام.

وناقشت كل ما يتعلق بالمجالس الجامعية وتتمثل في المجلس الأعلي للجامعات، مجلس الجامعة، مجلس الكلية، مجلس القسم، مشددة على ضرورة التزام رئيس الجامعة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، وفي ختام المحاضرة تناولت اختصاصات مجلس الجامعة .