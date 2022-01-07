خبير يوضح للسائقين كيفية تفادي حوادث الضباب: «خفف السرعة وافتح الشباك»

حالة من القلق انتشرت في الأيام الأخيرة عقب تعدد حالات الحوادث على الطرق السريعة، خاصة مع بداية فصل الشتاء، الذي تتسم صباحاته بكثرة الضباب أحيانا، ما يجعل الرؤية لسائقي السيارات غير واضحة، وفي حالات عددية تكون شبه منعدمة، الأمر الذي يؤدي إلى تكرار الحوادث الخطيرة، والتي كان آخرها الحادث الأليم بطريق الجلالة، أمس الخميس.

مسلسل الحوادث مستمر

مسلسل حوادث الشبورة استمر بالأمس، حينما لقي شخصان مصرعهما في انقلاب «ونش»، كما أُصيب 45 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس بطريق الجلالة، بمحافظة السويس، حيث نُقلت جثامين المتوفين إلى المشرحة ويخضع المصابون للعلاج في مستشفى السويس العام، وأما قبل ذلك بيوم واحد توفى شخص وأصيب 8 آخرين في حادث الطريق الدائري الأوسطي باتجاه الجيزة، بعدما اصطدمت سيارة نقل بـ13 سيارة أخرى مما تسبب في وقوع الحادث الذي أودى بحياة شخص وإصابة 8 آخرين، ليصبح السؤال الملح، ماذا يجب على الساقين فعله لتفادي الموت خلال القيادة وقت الضباب؟

تخفيف السرعة قدر المستطاع هي النصيحة الأولى التي يجب العمل بها لقيادة آمنة خلال فترة الشبورة، وفقًا لما قاله إبراهيم مملوك، أستاذ النقل وهندسة المرور، لافتًا إلى أن ترك مسافة بين السيارات أمر لا غنى عنه بسبب حالات الوقوف المفاجئ نتيجة عدم الرؤية الواضحة، ما يمنح على الأقل نحو 5 ثوانٍ للتوقف تماما.

مروري: على السائق تجنب تحويل مسار القيادة فجأة والالتزام بالمسارات البطيئة

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أنه يجب أيضًا فتح نافذة السيارة بعض الشيء خلال القيادة، وذلك بسبب محدودية الرؤية في البيئة المحيطة بالسيارة، كما تمكن فتحة النافذة السائق من سماع صوت أي شخص يطلب منك توخي الحذر أو التوقف، وأيضًا استخدام إضاءة الشبورة، التي تعطي أداء أفضل من المصابيح العادية لأنها تتجه للأمام والأسفل أي نحو الأرض بمسافة أطول.

كما أكد على تجنب تغيير مسار السيارة بشكل مفاجئ وعدم تجاوز السيارات الأخرى المجاورة، لأن قائدي السيارات المحيطة لا يرون بعضهم ما يعرض السيارات للخطر، موضحًا أنه يفضل القيادة في المسارات البطيئة وذات السرعة هادئة الرتم، مع الحرص على توخي الحذر والنوم الجيد قبل القيادة، والالتزام التام بعلامات المرور في الطريق والإطلاع على النشرة المرورية يوميا لتفادي الطرق الضبابية.