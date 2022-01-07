المتهم بقتل دنماركية: «افتكرتها غنيّة.. وملقتش معاها غير 400 جنيه»

أدلى المتهم بقتل السيدة الدنماركية، في الشيخ زايد بالجيزة، بتفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، عقب إلقاء القبض عليه بتهمة القتل العمد قائلًا: «قتلتها عشان كنت معتقد إن معاها فلوس كتير، بس طلعت شحاتة، ومكانش فيه غير 400 جنيه بس في الدولاب فسرقتهم مع تليفونها»، وبحسب اعترافات المتهم، فإنه كان يتردد على السيدة بحكم عمله ضمن فريق النظافة الخاص بالكمباوند التي تسكن فيه داخل شاليه بالشيخ زايد، وسدد لها عدة طعنات أودت بحياتها، واستولى على متعلقاتها وفر هاربًا.

علاقة غير شرعية

ووفق اعترافات المتهم بقتل السيدة الدنماركية، البالغ من العمر 40 عاما، أنه كانت تربطه بها علاقة جنسية، وأن تلك العلاقة استمرت عدة أشهر، وكانت تحدث بينهما بشكل مستمر، وعندما طلب منها نقودًا نظير تلك العلاقة رفضت، فخطط للتخلص منها طمعًا في أموالها، وأثناء آخر لقاء حميمي جمعهما، دخل المتهم إلى المطبخ وأمسك بسكين، وسدد عدة طعنات في جسد المجني عليها، ولم يتركها سوى جثة هامدة، بحسب التحقيقات والتحريات.

التخطيط لارتكاب الجريمة

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم أغلق باب الشاليه، وفر هاربًا دون أن ينتبه أحد بضلوعه في تنفيذ جريمة قتل السيدة الدنماركية، خاصة لأنه يعمل ضمن فريق النظافة في «الكمباوند»، ومرت على الجريمة عدة أيام، حتى لاحظ جيرانها أن باب الشاليه التي تسكن فيه مغلقًا لفترة طويلة، فأبلغوا الشرطة بالواقعة، وتحرر محضرًا في قسم شرطة الشيخ زايد، وانتقلت قوة أمنية إلي مسكن السيدة وتم كسر الباب عقب تقنين الإجراءات من قبل النيابة العامة، فعُثر عليها جثة هامدة بجانب سرير غرفة نومها.

القبض على المتهم بالقتل

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفيذ الجريمة وأرشد عن متعلقات السيدة الدنماركية، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وموافاة النيابة بنتائج تقرير الصفة التشريحية.