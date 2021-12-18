تفاصيل مقتل شخص على يد سيدة بسوهاج.. فصلت رأسه عن جسده ورمته في النيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات لغز واقعة مقتل أحد الأشخاص في سوهاج بعد إبلاغ شقيقه بتغيبه منذ أيام، حيث عثروا على جثمانه مفصولاً عن رأسه داخل شيكارة ملقاة في نهر النيل.

بلاغ بالتغيب

كانت بداية معرفة الأجهزة الأمنية بالواقعة بعد وصول بلاغ إلى مركز شرطة المراغة بمديرية أمن سوهاج من «أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز» بتغيب شقيقه «عامل، مقيم بذات العنوان» عن مسكنهما مُنذ تاريخ 9 الجاري لخلافات بينه وزوجته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في غيابه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكّل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى أن وراء غياب المذكور «4 أشخاص، من بينهم شقيقتان مقيمتان بدائرة المركز».

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات، وأضافت إحدى السيدات بقيام المُتغيب بابتزاز شقيقتها مادياً وتهديدها فاتفقتا مع المتهمين الآخرين على التخلص منه، وقامت إحداهما باستدراج المجني عليه وكان في انتظارهما باقي المتهمين.

فصل رأسه عن جسده

وعقب وصوله قاموا بتوثيقه وقامت إحدى المتهمات بالتعدي عليه بمقص حديدي وأحدثت إصابته بجروح متفرقة بالجسم حتى فارق الحياة وقام أحد المتهمين بفصل رأسه عن جسده باستخدام سكين ثم قاموا بوضعه داخل شيكارة وقاموا بنقله وإلقائه بمجرى نهر النيل بدائرة المركز.

في وقت لاحق تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن سوهاج من العثور على كيس بلاستيكي أسود بداخله «رأس المجني عليه» وتم استخراج الجثة بمكان إلقائها بنهر النيل. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.