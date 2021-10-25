علاقة غير شرعية مع سيدة سبب مقتل شابين أبناء عمومة بالدقهلية

كشفت مباحث الدقهلية غموض العثور على جثتين لشابين من محافظة الدقهلية، على طريق «مرشاق» مركز دكرنس، وبهما طعنات متعددة وملقيان في طريق زراعي، وأبلغ الأهالي عن وجودهما وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، لتبدأ المباحث خطتها لكشف غموض الحادث خاصة وأنهما ليسا من أهالي المنطقة، وتبين أن وراد الحادث سيدة اعتادت ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، إلا أنها اختلفت مع أحد الشابين، واستعانت بصديق لها لأخذ حقها، واستدرجت المجني عليه الذي حضر ومعه ابن عمه على موتوسيكل من الشرقية، وكان في انتظارهما شقيقين قتلاهما.

ورود بلاغ بالعثور على جثتين

وكان مأمور مركز شرطة دكرنس تلقى بلاغاً من أهالي منطقة «مرشاق» بالعثور على جثتين، وتبين ان معهما أورقهما الثبوتية، وهما: «محمود م. م.» 29 سنة من مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وابن عمه «عمر إ. م.»، وبهما طعنات متفرقه بالجسم، وأمرت النيابة العامة بنقلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لتشريحهما وصرحت بتسليم الجثتين لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابسته.

تشكيل فريق بحث في الدقهلية لكشف غموض الحادث

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، تحت إشراف مدير مباحث الدقهلية، والأمن العام، ومباحث دكرنس، وتوصلت جهود فريق البحث وتتبع كاميرات المراقبة واستخدام الوسائل الحديثة، إلى أن وراء ارتكاب الحادث سيدة تدعو «ع.»، مقيمه بندر دكرنس، اعتادت على ممارسه الرذيلة مقابل مبالغ مالية، وتعرفت على المجني عليه المدعو «عمر»، وحدث خلاف ما بينهما في الأجر المتفق عليه في محافظة الشرقية.

المتمهة: أردت الانتقام من أحد المجني عليهما فحضر ومعه ابن عمه

وتبين أن المتهمة استعانت بـ«م. ط.» لأخذ حقها، واتصلت بالمجني عليه «عمر»، وطلبت منه أن يحضر إلي مدينة دكرنس لممارسة الرذيلة معها، وذلك بغرض الانتقام منه، إلا أنه سافر إليها، ومعه ابن عمه المجني عليه الثاني، واستدرجتهما إلى شقة في دكرنس.

واستعان «م. ط.»، بشقيقه «ع. ط.»، واتفقوا فيما بينهم بقتل المجني عليهما، وسرقه الدراجة البخارية بحوزتهما، وبالفعل قاما بقتلهما والاستيلاء على الدراجة البخارية وموبايل كان بحوزتهما.

وتمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهمين، والدراجة البخارية والأسلحة المستخدمة والموبايل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.