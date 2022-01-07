6 مرات أعلنت فيها آثار الحكيم اعتزالها من 2011 حتى 2022

تصدر خبر اعتزال الفنانة آثار الحكيم الذي نشر في عدد من المواقع الفنية، اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن خبر الاعتزال لم يكن جديدا بل أعلنت ذلك أكثر من مرة في عدد من البرامج التلفزيونية على مدار السنوات الماضية، خاصة أن آخر أعمالها كان مسلسل «الوتر المشدود» في عام 2009.

وعلى مدار السنوات الماضية ظهرت آثار الحكيم في عدد من البرامج التلفزيونية ولكنها بعد ذلك قاطعت الظهور الإعلامي أيضا بعد أزمتها مع رامز جلال، واقتصر على بعض المداخلات الهاتفية في بعض البرامج، وذلك حتى ظهورها الأخير العام الماضي في عرض مسرحية «المتفائل» مع سامح حسين وسهر الصايغ.

آثار الحكيم في يونيو 2011: التمثيل عبء لا يحتمل

أعلنت الفنانة آثار الحكيم اعتزالها التمثيل تماما بعد ما وصفته بـ«عبئا لا يحتمل»، وذلك بحسب تصريحات سابقة لـ«الوطن»، وأكدت أن القرار نابع منها تماما حتى لا تقدم أعمالا لا تتوافق مع قناعتها، وأشارت إلى أنها قد تتجه إلى مجال الإعلام وتقديم البرامج.

آثار الحكيم تعلن اعتزالها التمثيل في 2013

كشفت آثار الحكيم خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي على هامش تكريمها في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، قائلة إنها اعتزلت الفن والتمثيل لأنها لم تعد تستمتع بعملها، على حد تعبيرها، ولكنها سعيدة بالتكريم لأنه يعطيها دفعة إيجابية: «أنا بفضل الله اعتزلت التمثيل ولكن لم أعتزل الحياة والتواصل مع الناس».

آثار الحكيم: أسأل الله الثبات

ظهرت آثار الحكيم في حلقة برنامج «ولا تحلم» مع الإعلامي اللبناني نيشان، في يوليو 2014، نفت خلالها ما أعلنته الفنانة الاستعراضية دينا في أن يكون خلاف بينهما هو سبب الاعتزال، وأوضحت أن قرارها كان نتيجة تراكمات عديدة إذا كانت تفكر بالأمر منذ 10 سنوات.

آثار الحكيم في 2018: اعتزلت الفن والإعلام والتكريم

أكدت آثار الحكيم في مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة «النهار»، أنها اعتزالت الفن تماما، قائلة: «اعتزلت كل حاجة التمثيل والإعلام والتكريم، اللهم ما ثبتني، وقدوتي في ذلك السيدة العظيمة شادية، لكن حالة محمد صلاح والحديث عنها حالة استثنائية هي اللي أخرجتني للحديث في الإعلام مرة أخرى».

الحكيم في مايو 2021: لا نية للعودة للتمثيل مرة أخرى

وقالت الفنانة المصرية في مداخلة ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، إنها منقطعة تماما عن التمثيل والظهور الإعلامي خلال سنوات طويلة مضت، ويقتصر الأمر على بعض المداخلات الهاتفية في عدد محدود من القنوات عندما يكون هناك موقف يتطلب ذلك، ونفت تماما أي نية للعودة إلى التمثيل مرة أخرى، قائلة: «اللهم الثبات».