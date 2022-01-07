سحب وحدات سكنية مخالفة وتحرير 28 محضرا بحدائق أكتوبر وإحالتها للنيابة

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الجهات المعنية شنت حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، مشيرة إلى أنّ الحملة مرت على مشروع 480 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بمنطقة «ابني بيتك 2»، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، وسيتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

الإبلاغ عن أي مخالفات

وأهابت «عبدالحميد»، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنّ الحملة تم تنفيذها بدعم وتأمين شرطة التعمير، في إطار التفاعل مع الشكاوى المتكررة الواردة لجهاز المدينة من وجود مخالفات بالمنطقة المشار إليها، وكذا التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه في حالة وجود أي شكاوى من تغيير النشاط يمكن التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميًا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.

تجدر الإشارة إلى ترأس الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش الفني بصندوق الإسكان الاجتماعي، للحمة رافقه مجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، والمهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس ضياء محمد خليفة مأمورا الضبط القضائي بالمدينة .