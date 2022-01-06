مشروعات «الإسكان» بمدينة حدائق أكتوبر خلال عام 2021

تعد مدينة حدائق أكتوبر، واحدة من مدن الجيل الرابع، الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل إقليم محافظة الجيزة، وتوليها وزارة الإسكان والمرافق اهتماما كبيرا، من خلال إنشاء عدد من المشروعات في القطاعات المختلفة.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مشروعات «الإسكان» بمدينة حدائق أكتوبر خلال 2021، وفقا لما صدر عن الوزارة الإسكان، وجهاز المدينة.

مشروعات «الإسكان» بمدينة حدائق أكتوبر خلال 2021

- إجمالي الاستثمارات التي ضخت بمدينة حدائق أكتوبر خلال عام 2021، بلغ حوالي مليارين و751 مليون جنيه.

- الانتهاء من مشروع الإسكان البديل «روضة أكتوبر»، بإجمالي 2496 وحدة سكنية كاملة التشطيب، في 104 عمارات، كمرحلة أولى، كإسكان بديل للعشوائيات لأهالينا بنزلة السمان، شاملة جميع المرافق والخدمات والتأثيث.

- تسليم 18636 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي»، بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين «15%»، من المخطط إنشائه.

- الانتهاء من تنفيذ 4940 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ207 عمارات نموذج سكن مصر، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.

- جرى تسليم 3150 وحدة منها خلال العام 2021.

- الانتهاء من تنفيذ 5472 وحدة سكنية 228 عمارة لمتوسطي الدخل بالمشروع بجوار منطقة الداون تاون.

- جرى تسليم 1000 وحدة منها للمستحقين خلال عام 2021.

بيع 15 قطعة أرض بنشاط استثماري

- بيع 15 قطعة أرض بنشاط استثماري بجميع مناطق المدينة حسب الاحتياج، بأنشطة متنوعة شملت «مخابز - مجمعات سكنية - تجارية وإدارية - محطة تموين سيارات»، بإجمالي عائد استثماري بلغ 33 مليونا و750 ألف جنيه.

- إتاحة خدمة التليفون الأرضي لمشروعات سكن مصر: 207 عمارات، و266 عمارة، و645 عمارة بنسبة 40%، وروضة أكتوبر بنسبة 25%، ودار مصر بالكامل، َومشروع 247 بالكامل.

- تسليم ملعبين ثلاثيين بمشروع 266 عمارة، والآخر 645 لوزارة الشباب والرياضة، والخدمات التعليمية.

- تشغيل 30 سيارة نقل داخلي لمناطق المدينة المختلفة، وخط green bus بإجمالي رحلة كل ساعة، كخدمة مميزة، ويربط المدينة بالجيزة والقاهرة والميادين الرئيسية.

- تسليم 7 محال تجارية لوزارة التموين، تمهيدا للتشغيل بمناطق «ابني بيتك»، وتسليم منفذ لوزارة الزراعة، وجرى التشغيل.