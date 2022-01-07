حبس 2 من المتهمين بقتل طفل بعد خروجه من المسجد بـ«العاشر من رمضان»

أمرت جهات التحقيق بحبس شابين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسرعة تحديد مكان تواجد 3 متهمين آخرين وضبطهم، لاتهامهم بقتل طفل يبلغ من العمر 17 عامًا بعد خروجه من المسجد بمدينة العاشر من رمضان.

الأمن يتلقى بلاغًا بمقتل طفل بالطريق العام

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي فرع البحث الجنائي بالعاشر من رمضان، بلاغًا بمقتل طفل يدعى وليد أشرف، يبلغ من العمر 17 عامًا، على يد 5 أشخاص بالطريق العام بعد خروجه من المسجد، وأدائه فريضة الصلاة أمام نجل خالته.

شاهد الواقعة: ثأر قديم

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث العاشر من رمضان، لمكان الواقعة، وبالبحث والتحري وسؤال نجل خالة المجني عليه، أكد أن 5 أشخاص استوقفوهما بالطريق بعد الخروج من المسجد، وقالوا للمجني عليه أن هناك ثأر قديم يجب تصفيته، وأخرج أحدهم سلاح أبيض عبارة عن مطواة، وحاول ذبحه إلا أنه جذب نجل خالته من ملابسه، وفي هذا التوقيت أمسك به الـ4 الآخرين قائلين له: «بلاش تتدخل إنت عشان متحصلوش، ده ثأر بينهم وبيصفوه»، وطعنه المتهم بالقلب وسدد له عدة طعنات بالبطن.

وتمكن ضباط مباحث العاشر من رمضان من ضبط المتهم الرئيسي بالقتل وصديقه الذي أخفى أداة الجريمة، فيما يكثف ضباط البحث الجنائي من جهودهم لسرعة ضبط المتهمين الثلاثة الآخرين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3863 إداري قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، وبالعرض على جهات التحقيق، أمرت بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط باقي المتهمين.