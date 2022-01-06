وزيرة البيئة تهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة على أن الشعب المصري نسيج واحد، يجمعهم وطن وآمال واحدة في بناء مصر المستقبل على مر العصور، متمنية من الله أن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

وزيرة البيئة تدعو قداسة البابا لدعم حماية البيئة

وقد تناول اللقاء أهمية دمج الأبعاد البيئية في حياة المواطن للمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، خاصة في ظل آثار التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وهو ما يحتاج إلى تضافر الجميع يدا واحدة لحمايتها، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقة، وخاصة مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27، متمنية دعم قداسة البابا لجهود الوزارة في ذلك الشأن.

وتقدم البابا تواضروس الثاني بالشكر لوزيرة البيئة على حضورها لمقر الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لمصر بالتوفيق في مؤتمر تغير المناخ المقبل آخر العام، مؤكداً على دعمه لحماية البيئة، قد تطرق اللقاء لتوثيق التعاون بين الوزارة والكنيسة فيما يخص حملات رفع الوعي البيئي والتدريب لحماية البيئة استكمالا لدور الكنيسة في هذا الشأن.