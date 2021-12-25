جلسة صلح بين جزاري قرية بالفيوم تشاجروا بسبب أسعار اللحوم

عقد جزارو عائلتي «الحلالة» و«الجعودي» بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، جلسة صلح بينهم، بعد نشوب مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء إثر الخلاف على أسعار بيع اللحوم.

واتفق الطرفان على بيع اللحوم بسعر موحد بعد تخفيضها قليلاً، وذلك بعدما قام جزارو عائلة «الجعودي» بمبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تصل إلى نصف سعر جزاري العائلة الثانية، ما تسبب في إقبال المواطنين على الشراء من «الجعودي» ومقاطعة العائلة الأخرى لارتفاع أسعارهم، ما أفسد اللحوم وتسبب في خسائر مالية فادحة.

صلح جزاري عائلتي الجعودي والحلالة

وانتهى الخلاف بين عائلتي «الحلالة» و«الجعودي» بعدما اتفقا على بيع كيلو اللحم بـ130 جنيهاً للكيلو لدى جميع الجزارين بالقرية، حتى لا تتضارب الأسعار بينهم، ويُقبل المواطنون على عدد منهم ويعزفون عن الشراء من الآخرين.

وتصالح الطرفان وتنازلا عن المحاضر التي حرراها بالصلح والاتفاق على سعر موحد لكيلو اللحم بسعر 130 جنيهاً فقط.

تفاصيل مشاجرة عائلتي «الحلالة» و«الجعودي»

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بين أيوب الجعودي ومحمد حلالة، بسبب قيام الأول بتخفيض أسعار اللحوم إلى 80 جنيهاً للكيلو الملبس، و100 جنيه لكيلو اللحم الأحمر، بينما كان الثاني يبيعها بأسعار تتراوح بين 140 إلى 160 جنيهاً، فعزف الكثيرون عن الشراء من «الحلالة» واصطفوا أمام جزارة «الجعودي» للشراء منه، ما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

فض المشاجرة ونقل المصابين للمستشفى

وفُضت المشاجرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى أبشواي المركزي، وضُبط طرفا المشاجرة، وحُرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، فيما تدخل كبار القرية وعقدوا جلسة صلح بين جزاري العائلتين وتنازلوا عن المحاضر التي حرروها ضد بعضهم البعض.