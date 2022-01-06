جمارك المطار تحبط تهريب هواتف محمولة مع مصري قادم من الإمارات

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رضا أبوالعزم مدير الجمرك، تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 915 القادمة من أبوظبي، اشتبه هيثم الدمرداش مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري قادم من الإمارات، حاول الخروج من باب اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

العثور على 36 آيفون

وتشكلت لجنة لتفتيش أمتعة الراكب، وتفتيشه ذاتيا، من محمد يوسف تحت إشراف عمرو عبدالمنعم مدير الحركة بحضور أحمد فتحي رئيس القسم، وياسر عبدالمنعم بالأمن الجمركي، فتبين وجود 36 هاتفا محمولا ماركة آيفون 13 مخبأة داخل حزام على جسم الراكب.

قرر رضا أبوالعزم مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي برقم 2 لسنة 2022.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.