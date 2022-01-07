وزير الأوقاف: سنتعامل بحزم مع أي خروج عن الخطبة.. ونتابع صفحات الأئمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: «سنتعامل بحزم شديد مع أي خروج عن الخطبة، فنحن في دولة ولابد من الالتزام التام»، مشيرا إلى أن الخطبة لا يجب أن تتجاوز 10 دقائق، ومشددا على أن صفحات الأئمة والموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي، ستتم محاسبتهم عليها، وأنهم ليسوا أحرارا فيها: «فالصفحة هي جزء من واقعهم الوظيفي، وسيحاسبوا عليها».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الأوقاف بالأئمة، في ديوان عام محافظة الدقهلية، وتوجه لأداء صلاة الجمعة بمسجد الأربعين بقرية «سلكا»، مركز المنصورة، بعد تجديده.

افتتاح 18 مسجدا.. بينهم 3 ضمن «حياة كريمة»

وأضاف جمعة، خلال لقائه بالأئمة، أنه يفتتح اليوم 18 مسجدا بينهم 3 في قرى «حياة كريمة»، وأن إجمالي ما تم افتتاحه منذ شهر يوليو الماضي، 466 مسجدا حتي الان، متابعا: «في معرض الكتاب القادم سنحتفل بصدور 100 عدد من سلسلة رؤية الفكر المستنير، ودولة اليونان ضيفة شرف المعرض القادم، فترجمنا معانى القرآن إلى اليونانية».

برامج تدريب لقبول الدفعة الرابعة بأكاديمية الأوقاف

وأشار وزير الأوقاف إلى الانتهاء من برامج التدريب لقبول الدفعة الرابعة لأكاديمية الأوقاف: «إننا نحتاج إلى فقه التجديد فليس كل حلال مستساغ، فمثلا ما تبقى من الإناء هل يجوز شربه من شخص لآخر، فهو متغير بظروف الحال، فتوجد متغيرات وثوابت في حياة الناس يجب مراعاتها، والآن مثلا توجد كورونا فلا يجوز الشرب».

وأضاف «جمعة»: «مثلا من يأكل بيده ليس بحرام، ولكن إن جلست وسط جماعة أو بلدة في أوروبا مثلًا فلابد من مراعاة الإتيكيت والآداب العامة، وكل ما يؤدى إلى مراعاة الرقي، وقد تعاقدنا على 110 ألف زيّ جديد، لنُعظم الشكل، ولتكون الرؤية جمالية في كل شيء، فالإسلام دين الرقىّ، ولابد من فهم الأحكام الجزئية والمقاصد الكلية، فأكل الميتة حرام كليًّا، لكن إن اضطررنا لنحيا فيجوز أكلها».

15 كتابًا جديدًا بسلسلة «الفكر المستنير»

وأوضح الوزير أنه تم إعداد سلسلة رؤية للفكر المستنير (المجموعة الثانية)، والتي تضم 15 كتابًا منها: «هؤلاء هُم الإخوان»، وكتاب «فهم مقاصد السنة النبوية.. رؤية عصرية»، و«حماية الكنائس في الاسلام»، و«تنظيم النسل ومتغيرات العصر»، و«فن الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة»، مؤكدا على أن العصر يتطلب ذلك في الخطاب الدعوي والثقافي وأن ما يتم كتابته في بوست قصير يحقق الغرض أسرع من المقال الطويل: «لابد من التعامل مع مواقع التواصل بشكل أسرع».