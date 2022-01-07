بعد معاناة المرضى من غلاء الفيزيتا.. الغرف التجارية: «زادت 10 جنيهات»

بعد ارتفاع أسعر الكشف لدى الأطباء يلجأ الكثير من المواطنين إلى الصيدلي كبديل عن الطبيب لتشخيص الحالة ووصف العلاج، وسط اتهامات للأطباء بالمغالاة فى أسعار «الفيزيتا»، ما تسبب فى حالة من السخط بين المرضى وخاصة غير القادرين على العلاج وهو الأمر الذي دفع أحد أعضاء مجلس النواب إلى المطالبة بالتصدي لزيادة رسوم الكشف في العيادات الخاصة.

الغرف تكشف ثبات أسعار الفيزيتا

وكشفت الغرف التجارية خلال تقريرها الاقتصادي الشهري التي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنّ عدد كبير من الخدمات الطبية التي تقدم للمرض ومنها الفيزيتا لم ترتفع بشكل مبالغ فيه حيث أن العدد الكبير منها ظل ثابتا دون تحريك خلال العاميين .

وذكرت الغرف أن هناك أطباء لم يرفعوا سعر الكشف الطبي وكان فى متناول الجميع وأن نسبة الزيادة ضيئلة جدا وتبدأ بـ 10جنيهات.

الغرف التجارية ترصد زيادات الفيزيتا خلال العامين

وأكدت الغرف التجارية فى تقريرها الاقتصادى أن «فيزيتا» عيادة طبيب الأطفال بـ 130 جنيها مقابل 140 جنيها العام الماضي أي بزيادة 10 جنيهات، وفيزيتا عيادة طبيب النساء والتوليد بسعر ثابت دون تغير بـ 250 جنيها .

فيما سجلت «فيزيتا»، عيادة المخ والأعصاب ارتفاعا بقيمة 20 جنيها لتسجل 400 جنيه مقابل 380 جنيها، وحجز غرفة عناية مركزة لمدة يوم واحد جلسة تنفس صناعى ارتفعت بنحو 200 جنيه فقط لتصبح 3500 جنيه مقابل 3300 جنيه، وسجلت الأشعة المقطعية على المخ سعر 600 جنيه وهي ثابتة دون تغير فيما سجل حشو عصب للضرس الواحد ارتفاعا بقيمة 50 جنيها ليصبح 600 جنيه مقابل 550 جنيها وسجل رسم القلب «جهد»، سعر 120 جنيها مقابل 115جنيها أي بزيادة 5جنيهات.

وجاء كشف النظارة بـ120 جنيها وهو ثابت ولم يتغير خلال العام وسجل قياس الضغط 5 جنيهات وهو ثابت.