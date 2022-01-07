«الأرصاد»: فرص سقوط الأمطار على القاهرة منعدمة اليوم وغدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم ستكون حول المعدل الطبيعي في هذا الوقت من العام، كما أن مناطق من جنوب البلاد والصعيد وسيناء ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، موضحةً أن فرص الأمطار تكاد تكون منعدمة على القاهرة اليوم وغدا، لكن بداية من الأحد المقبل ستشهد البلاد نشاطا للرياح، وفرص لسقوط أمطار على بعض جنوب سيناء مثل شرم الشيخ وسانت كاترين.

فرص لسقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دارين مصطفى، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، على قناة إكسترا نيوز، أنّ الطقس خلال ساعات النهار يكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، ودافئا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار، لافتة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على أقصى جنوب البلاد في أبو سمبل وأسوان وبعض مناطق حلايب وشلاتين، ولن تؤثر على الأعمال اليومية، ونسبة حدوثها 30%.

الرؤية ببعض مناطق مدن القناة تصل إلى 100 متر

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الهيئة حذرت بالأمس، من شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب، وهو ما حدث في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحيات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات مدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت، أن الرؤية على بعض المناطق من مدن القناة تصل إلى 100 متر، وهي منخفضة جدا، وتتكون في الساعات المتأخرة من الليل، وتحديدا من الساعة الرابعة فجرا، وتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس في الفترة من الساعة الثامنة والتاسعة صباحا.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات والمسافرين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام وتشغيل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات حتى تشتت الطرق.