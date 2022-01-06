«الأرصاد»: حالة من عدم الاستقرار تستمر حتى الثلاثاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد اليوم، وعلى مدار الأيام القادمة، أجواءً شمسية ومستقرة على مناطق الجمهورية كافة، وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، وتكون درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، لتأثرها بامتداد مرتفع جوي على طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض، متوقعة ألا تشهد البلاد حالة عدم استقرار حتى الثلاثاء المقبل.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «خلال ساعات النهار ومع زيادة سطوع أشعة الشمس، يكون الجو مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية للبلاد في محافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ويكون دافئا على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ في فترات الليل، ويكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وبعض المناطق في شمال الصعيد، حيث تنخفض لأقل من 5 درجات على هذه المناطق، كما تكون اليوم شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية».

شوائب عالقة

وأردفت، أنه من المتوقع وجود بعض الشوائب العالقة خلال ساعات النهار في سماء القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، لكنها غير مؤثرة تماما، وهناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد في أبو سمبل وحلايب وشلاتين: «لكن نسبة حدوثها لن تتجاوز 20% ولن تؤثر على الأعمال اليومية لأنها خفيفة».