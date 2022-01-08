تكاليف توصيل التيار للمنشأة السكنية حتى 100 متر من التغذية الكهربائية

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في توصيل التيار الكهربائي للمنشآت السكنية الخاصة بهم عن كيفية احتساب التكلفة النمطية، والفعلية للمقايسة شاملة تكلفة كل مهمات الشبكة، وفقا للقواعد الجديدة لتوصيل التغذية الكهربائية على الجهدين المتوسط والمنخفض.

تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض

كشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن التكلفة النمطية لتوصيل التغذية الكهربائية هي نصيب الكيلو فولت أمبير من تكلفة التوصيل على الجهد المنخفض شاملة تكلفة كل مهمات شبكة الجهد المنخفض حتى مسافة 100 متر من مصدر التغذية، إضافة إلى أجور التركيب وضريبة القيمة المضافة.

كيفية حساب مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية

وأشارت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى إنه يتم إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة النمطية المقررة 450 جنيها لكل "ك.ف.أ"؛ للمنشآت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية على 500 ك.ف.أ، والتي لا تزيد المسافة بينها وبين أقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر.

طريقة احتساب مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية

وذكرت أنه يقصد بالتكلفة الفعلية لتوصيل التغذية الكهربائية إجمالي قيمة توريد المهمات شاملة ضريبة القيمة المضافة +4% من إجمالي قيمة توريد المهمات(مصاريف النقل والتخزين) + 3% من إجمالي قيمة المهمات مقابل مراجعة المواصفات، والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + ضريبة قيمة مضافة من قيمة مقابل مراجعة المواصفات والفحص والاختبار والإشراف الدوري على التنفيذ + إجمالي تكلفة التركيب + ضريبة قيمة مضافة على إجمالي قيمة تكلفة التركيب.

أوضحت أنه يجرى إعداد مقايسات توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية بالتكلفة الفعلية في حالة زيادة القدرة التصميمية للمنشأة عن 500 "ك.ف.أ"، أو زيادة المسافة بين المنشأة السكنية بقدرة حتى 500 ك.ف.أ وأقرب نقطة تغذية في الشبكة القائمة للجهد المنخفض عن 100 متر.