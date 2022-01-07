افتتاح المسجد الكبير في «سيدي براني» بمطروح

افتتح، منذ قليل، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه فضيلة الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، المسجد الكبير في مدينة «سيدي براني»، غرب مطروح، ويُعد ذلك المسجد الثاني الذى يتم افتتاحه في «أم القرى» على الحدود الغربية للبلاد، بعد افتتاح مسجد آخر في السلوم.

مساجد الأوقاف تنشر الفكر الوسطي

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الجمعة، على هامش افتتاح الجامع الكبير في سيدي براني في تصريح خاص لـ«الوطن» إن هناك إهتمام كبير من وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بإنشاء مساجد جديدة في المحافظات الحدودية وفرشها ودعمها بجميع الاحتياجات من دعاة وقوافل تثقيفية وتنويرية، تنشر الفكر الوسطي، وتواجه الأفكار المتطرفة الهدامة في المجتمع.

إنشاء وتطوير مساجد مطروح

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن وزارة الأوقاف وجهت بإنشاء العديد من المساجد الجديدة في المدن والقرى المحتاجة بنطاق محافظة مطروح، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مساجد أخرى متهالكة، وتطوير ورفع كفاءة لبعض المساجد، من خلال الصيانة البسيطة وفرشها، وذلك ضمن خطة وضعتها مديرية أوقاف مطروح حول المساجد، وتواصل سلسلة الافتتاحات لعدد من المساجد خلال الأيام الحالية ضمن احتفالات مطروح بعيدها القومي الـ106، متوجهًا بالشكر لمحافظ مطروح لحرصه على افتتاح جميع المساجد بمراكز المحافظة الثمانية.

وأكد وكيل أوقاف مطروح، على أن الجامع الكبير في سيدي براني، تم الانتهاء من توسعته بتكلفة بلغت مليوني جنيهًا على نفقة وزارة الأوقاف، كي يتناسب مع الزيادة السكانية بالمدينة، خاصة وأنه يقع في منتصفها، وتحديدا في الشارع الرئيسى بـ«براني».

ولفت وكيل أوقاف مطروح، إلى أن الجامع الكبير بسيدي براني يُعد المسجد الرابع على مستوى محافظة مطروح، كإنشاء جديد تم افتتاحه عقب مسجد النور في قرية باجوش، ومسجد القبلتين بقرية سملا، ومسجد رياض الصالحين في مدينة السلوم.