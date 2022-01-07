تردد قناة بي إن سبورتس bein sports لمتابعة مباريات كأس أمم أفريقيا

يترقب الجمهور وعشاق الساحرة المستديرة، مباريات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ33، بمشاركة 24 منتخبا، ومن المقرر أن تقام من 9 يناير في الكاميرون، وتستمر حتى 9 فبراير، ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويتطلع عدد كبير من مشجعي المنتخب المصري للاشتراك في إحدى باقات قنوات beIN Sports الناقلة الحصرية لكأس الأمم الأفريقية في الوطن العربي والشرق الأوسط، وجاء تردد قناة beIN Sports على النايل سات، على النحو التالي:

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره في بطولة أمم أفريقيا أمام نظيره النيجيري يوم 11 يناير المقبل، وبعدها يكون في مواجهة غينيا بيساو يوم 15 يناير، ليختتم مواجهات المجموعة بمباراة السودان يوم 19 من الشهر ذاته.

وقامت الحكومة الكاميرونية بجهود عديدة لخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية في موعدها المحدد، بعد تحديات كانت تهدد بتأجيل البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

وبالإضافة لبي إن سبورتس توجد قنوات مفتوحة تشمل قناة النبأ الليبية، قناة الجزائرية الأولى، قناة تيلي تشاد، قناة فوكس سبورت، قناة آرينا سبورت، قناة يورو سبورت، قناة RTB TV بوركينا فاسو، قناة RTI 1 كوت دي فوار.

وشملت مجموعات أمم أفريقيا، التي ستنطلق يوم 9 من يناير الجاري التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - كاب فيردي.

المجموعة الثانية: السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا.