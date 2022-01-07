الغرف التجارية توصي بشراكة عربية لتوطين صنع السيارات الكهربائية في مصر

طالبت الغرف التجارية، في دراسة حصلت «الوطن» على تفاصيلها، الدولة، بالتوسع في صناعة السيارات الكهربائية (وفقا لما تشير إليه المبيعات ومؤشرات الطلب عليها خلال السنوات الماضية)، على الرغم من أزمة «كورونا».

الدراسة طالبت بشراكة عربية فى إنتاج السيارة الكهربائية

وطالبت الدراسة التى أعدتها الغرفة التجارية بالشرقية، بشراكة عربية فى إنتاج السيارة الكهربائية وكذلك التطور المستمر في صناعة البطاريات، وشددت على أهمية تكاتف وتعاون الحكومات العربية لدعم هذه الصناعة، من خلال رؤوس الأموال العربية وإقامة شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة، من أجل توطين تلك الصناعة، مع الاهتمام بالصناعات المُغذية لها، وهو ما يأتي في إطار خطة الحكومة لتوطين عدد من الصناعات الاستراتيجية؛ منها السيارات الكهربائية، بهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

رئيس رابطة السيارات: لا صعوبة فى توطين صناعة السيارة الكهربائية

وأكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على جاهزية مصر لإنتاج السيارات الكهربائية بالمصانع المحلية، في ظل توافر القدرات التصنيعية وسهولة إنتاج هذه النوعية من السيارات، مدعومة بحوافز ضريبية وتوافر أراضي صناعية للراغبين في إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، وذلك في ظل وجود 17 مصنعًا لتصنيع السيارات في مصر، قادرة على تحويل خطوطها أو إنشاء خطوط جديدة لتصنيع السيارة الكهربائية.

ويرى «أبو المجد» ضرورة توسع مصر في إنتاج مكونات السيارات الكهربائية مثل البطاريات والموتور الكهربائي، وهو ما يتيح للمصانع المحلية فرصة للتصنيع والتصدير للخارج.

ويشار إلى أن أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، قد أكد فى بيان رسمي، على أن عام 2021 شهد طرح 2.65 مليون مركبة كهربائية جديدة، بزيادة تخطت نسبة 168% مقارنة بعام 2020، وتضاعُف حصة المركبات الكهربائية عالمياً لتصل إلى 14% مقارنةً بنسبة 7% عام 2020.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه الحكومة لإعداد استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.

وأقرت الحكومة المصرية، منتصف شهر يوليو من العام الماضى 2021، التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر، مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.

وكانت مصر قد أعلنت عن إنتاح أول سيارة كهربائية تحت مسمى «نصر E70» بتعاون صيني مصري، وقد تم اختيار شركة «دونج فينج» وهي واحدة من أكبر 4 شركات منتجة للسيارات في الصين لنقل خبراتها إلى مصر لإنتاج هذه السيارة.