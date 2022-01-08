حظك اليوم برج السرطان السبت 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بأنه من الشخصيات العاطفية والرومانسية، كما أنه يحب الدفء الأسري والعائلي ومخلص لشركائه، لكن بسبب حالته المزاجية السيئة طوال الوقت يجعل الكثيرين يرفضون التعامل معه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بأن تعتني بصحتك وألا تغامر بخطوات غير مدروسة.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

فينوس والشمس في مواجهة برجك وقد تشعر بالتوتر عاطفيا وعليك أن تتعامل مع من تحب بدون عصبية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.