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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 7-1-2022 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:00 ص | الجمعة 07 يناير 2022
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بحبه للأجواء العائلية، كما أنه لديه قيم عائليّة قويّة متمسك بها ولا يتخلى عنها أبدا، ويحرص على تعليم أبناءه القيم والتمسك بالعادات والتقاليد، كما أنه شخص مضحي يفضل عائلته على نفسه، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بقدرة كبيرة على الإبهار، وهناك فرصة لتحقيق مكاسب وتطور، بشرط أن تحافظ على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. اقتران القمر مع نبتون يمنحك اليوم مشاعر إيجابية تساعدك على الاقتراب ممن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو. 

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