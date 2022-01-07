موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022.. تحذير لـ5 ملايين موظف بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022، من أكثر ما يشغل بال الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية، البالغ عددهم 5 ملايين موظف في العام الجديد، إذ حدد الكتاب الدوري لوزارة المالية، الصادر في نوفمبر 2021، 24 يناير الجاري، موعدا لانطلاق عملية الصرف.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022

حدد الكتاب الدوري موعد صرف مرتبات شهر يناير 2022، للأفراد العاملين بالوزارات والهيئات والإدارات والمصالح والجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، كذلك الأيام التي سيتم صرف المرتبات فيها وهي 5 أيام، ليستمر صرف المرتبات خلال 24 و25 و26 و27 و28 يناير 2022.

19 وزارة تصرف مرتباتها في أول شهر بالسنة

ذكر الكتاب الدوري الوزارات التي سيستلم موظفوها رواتبهم خلال الفترة المذكورة، وهي وزارات: «الداخلية» و«الخارجية» و«العدل» و«الصحة» و«التربية والتعليم» و«التعليم العالي والبحث العلمي» و«قطاع الأعمال العام» و«التعاون الدولي».

وتنضم إليها وزارات: «التخطيط» و«السكان» و«البيئة» و«التجارة والصناعة» و«التموين والتجارة الداخلية» و«التنمية المحلية» و«التضامن الاجتماعي» و«الهجرة وشؤون المصريين بالخارج» و«الأوقاف» و«القوى العاملة» و«النقل».

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، يتم صرف مرتبات يناير، أيضًا، للأفراد العاملين بالأجهزة التالية: «المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» و«المركزي للتنظيم والإدارة» و«المركزي للمحاسبات» و«حماية المنافسة ومنع السياسات الاحتكارية».

وتصرف أيضًا مرتبات العاملين بالهيئات التالية: «الهيئة العامة للاستثمار» و«الرقابة الإدارية» و«الرقابة المالية» و«النيابة الإدارية» و«الرقابة على الصادرات والواردات» و«التنمية الصناعية»، بالإضافة إلى جميع المصالح والجهات والهيئات والمديريات والأجهزة التابعة للجهاز الإداري للدولة.

تحذير للموظفين وقت صرف الرواتب

واعتبارًا من يوم 24 يناير 2022، أي موعد صرف مرتبات شهر يناير، نبهت وزارة المالية على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، ومراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، في ظل جائحة كورونا العالمية.