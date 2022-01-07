القمص مكاري عن حضور الرئيس السيسي قداس الميلاد: أرسى مبدأ المساواة

علَّق القمص مكاري القمص، مدرس اللاهوت بالكلية الإكليريكية، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط، قائلا إن الرئيس أرسى مبدأ بمنتهى الروعة، لأنه مبدأ به تقدير للوحدة الوطنية والمساواة.

الشعب فرحته باينة من غير ما حد يوصيه

وأضاف «القمص»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الجمعة، «إحنا بنحب الريس جدا، والشعب فرحته باينة من غير ما حد يوصيه، الشعب بيحب الريس وشاعر بتعبه للبلد وللكنيسة ودور البابا».

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي عن البابا تواضروس الثاني كانت خير دليل على تقديره لشخصه، لافتا إلى أن أبرز الرسائل التي يحلم بها هي الحلم المصري، الذي تحدث عنه الرئيس السيسي والمتمثل في «الجمهورية الجديدة».

العالم كله هيحط عينه على مصر

وتابع: «أتوقع العالم كله هيبقى حاطت عينه على مصر الأيام الجاية، زي الأيام اللي فاتت، وأعتقد بإيمان قوي هيبقى لمصر دور كبير جدًا اقتصاديا بعد فترات الحكم اللي قبل كدة، والتي كانت مصر غارقة فيها بالديون».

وواصل: «الرئيس السيسي وبنظرة شمولية للاقتصاد بينظر في كل الاتجاهات سواء التصدير أو الزراعة أو الإنتاج، عندي إيمان قوي إن مصر هتبقى من النمور المتقدمة خلال الفترة المقبلة».

وأبدى القمص مكاري إعجابه عند حديث الرئيس السيسي خلال كلمته أمس عندما قال «أوجه حديثي للمصريين من هذا المكان»، وعندما قال: «نحن داخل بيت من بيوت الله»، لافتا إلى أنه شيء جميل أن يوجه الرئيس السيسي للشعب المصري بمسيحيه ومسلميه رسالة واحدة من الكنيسة.

كلنا صف واحد وشعب واحد

واختتم: «احنا كلنا صف واحد وشعب واحد والرئيس يوجه رسالته من الكنيسة للمصريين، ويوجه رسالته من المسجد للمصريين، يوجه رسالته من القصر الجمهوري للمصريين، في كل الأحوال إحنا واحد والرسائل جميلة».