الصحة: تطعيم 12 ألف شخص خلال احتفالات عيد الميلاد ضمن حملة «معا نطمئن»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تطعيم 12 ألفا و100 مواطن بلقاحات فيروس كورونا، وتقديم التوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأكثر من 40 ألفا، منذ صباح أمس الخميس وحتى عصر اليوم الجمعة، في الكنائس والميادين العامة، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك من خلال الفرق الطبية التي وجه الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بإطلاقها في عدد من محافظات الجمهورية، ضمن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وللحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

صرف العلاج بالمجان لـ1200 مواطن في 40 عيادة متنقلة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بالتوازي مع حملة التطعيمات، جرى إطلاق 40 عيادة متنقلة، على أعلى مستوى من الجاهزية وبها كل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، لتقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، من قياس الضغط والسكر وكل الخدمات الطبية، حيث جرى توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1200 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التطعيمات جرى توزيعها على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الشرقية، دمياط والدقهلية»، بمتوسط 3 فرق طبية بكل محافظة، تشمل طبيبا وممرضا ومدخل بيانات، وتقوم الفرق بتسجيل المواطنين وتطعيمهم، وتستمر في عملها على مدار 3 أيام بداية من أمس حتى غد السبت.

تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات

وتابع بأن دور فرق التواصل المجتمعي التابعة للوزارة، يتمثل في تقديم التوعية الصحية للمواطنين بمناطق التجمعات في الكنائس والمتنزهات والمطاعم والحدائق العامة والأسواق التجارية والميادين، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، حفاظا على الصحة العامة، ومكتسبات الدولة في التصدي لجائحة كورونا، مناشدا المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.