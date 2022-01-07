في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء الأسعار، يبحث العديد من الأشخاص عن شراء سيارة جديدة بأسعار مناسبة بعيدا عن السيارات المستعملة التي تتميز بانخفاض أسعارها ولكنها تجعلهم يواجهون العديد من المشاكل في حال تعرضها لأعطال متكررة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، معلومات عن أرخص سيارة زيرو في 2022، وفق تصريحات محمد أمير، صاحب معرض سيارات بمنطقة فيصل.

معلومات عن أرخص السيارات الزيرو في السوق المصرية

تعد سيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2022 من أرخص السيارات الزيرو المتواجدة في الأسواق، وتأتي مواصفاتها كما يلي:

يتم تصنيع سيارة سوزوكي سويفت ديزاير وتجميعها واستيرادها من اليابان.

تأتي سوزوكي سويفت ديزاير بـ3 فئات مختلفة، وسعر الفئة الأولى 174.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 206.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 215.900 جنيه.

تضم السيارة محركا بسعة 1200 سي سي، ويولد قوة 85 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم للدوران 113 نيوتن متر.

يبلغ عدد السلندارت 4، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 175 كيلومترا/ ساعة.

مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك، مزود بـ5 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 13.2 ثانية.

تستهلك السيارة 5.5 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلو متر.

وتأتي في المرتبة الثانية سيارة رينو لوجان 2022، والتي يبلغ سعر الفئة الأولى E1 منها بسعر 179 ألف جنيه، ويبلغ سعر الفئة الثانية E2 نحو 199 ألف جنيه، الفئة الثالثة E1 بسعر 209 آلاف جنيه، كما يصل سعر الفئة الرابعة E2 إلى 219 ألف جنيه، الفئة الخامسة E3 بسعر 229 ألف جنيه، وبلغ سعر الفئة السادسة منها نحو 239 ألف جنيه.

ويوجد بالسيارة محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 105 أحصنة، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، وتعد أقصى سرعة للسيارة 175 كيلومترا.