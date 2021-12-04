تعرف على أرخص 3 سيارات أوتوماتيك في مصر

يبحث راغبي شراء السيارات عن الإمكانيات المريحة، ومنها ناقل الحركة الأوتوماتيكي، بالإضافة عن بحثهم عن أرخص سيارة أتوماتيك في مصر وبشكل خاص موديلات 2021 أو 2022، التي تتوفر بأسعار تناسب مع إمكانياتهم المادية، ذلك دون النظر إلى العلامة التجارية للسيارة.

وقال عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية أعلن عدد كبير من شركات ووكلاء العلامات التجارية في سوق السيارات عن طرح طرازات عام 2021 وموديلات 2022، بهدف جذب المزيد من العملاء وتحقيق أعلى نسبة ممكنة من المبيعات لراغبي اقتناء السيارات الحديثة وبأسعار لا تتجاوز 200 ألف جنيه، حيث شملت قائمة السيارات التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك إلى علامات تجارية وفرنسية وروسية.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن جميع السيارات سيدان متوسطة الحجم يستخدمها جميع أفراد العائلة، وبأسعار تبدأ من 173 ألف جنيه ولا تتجاوز سعر 235 ألف جنيه.

سعر السيارة لادا جرانتا أتوماتيك

وشهد السوق أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر، وهي السيارة لادا جرانتا موديل 2021 والتي تعمل بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 87 حصان بالنسخة المانيوال المزودة بـ8 صبابات، بينما ترتفع قوته بالنسخة الأوتوماتيكي المزودة بـ16 صباب إلى 98 حصان.

وتنتمي السيارة لادا جرانتا إلى الشركة الروسية لعملائها نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي بالفئة القياسية من 5 سرعات وتصل مع سرعة السيارة القصوى إلى 172 كم/س، أما الفئة الثانية تعمل بناقل أوتوماتيك من 4 سرعات وتصل سرعتها القصوى 176 كم/س.

وتمتلك السيارة مجموعة من وسائل الأمان والمساعدة أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام إيموبليزر ضد السرقة وسجل سعرها يبدأ من 173 ألف جنيه.

شيفرولية أوبترا

السيارة الثانية هي السيارة شيفرولية أوبترا موديل 2021 المجمعة محليًا على سواعد محرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 147 نيوتن متر.

وتستهلك السيارة شيفرولية أوبترا في المتوسط 7.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل إلى سرعة قصوى 170 كم/ساعة.

وأعلن الوكيل أن أسعار السيارة أوبترا تبدأ أسعار أوبترا الجديدة محلية الصنع من 197.500 جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية 204,000 جنيه، والفئة الثالثة تباع بـ 214,400 جنيه، أما الفئة كاملة التجهيزات يبلغ سعرها 220,900 جنيه للموديلات السنة 2021 و2022.

السيارة رينو لوجان 2022

السيارة الفرنسية رينوا لوجان موديل 2022 تعتبر هي السيارة المتوسطة انتشاراً في السوق المصري، بسبب سعرها المناسب وتوافر قطع غيارها، بالإضافة لمفهوم اعتماديتها وهي تعد من أرخص السيارات الأوتوماتيك في مصر.

وتضم سيارة رينو لوجان موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 105 حصان، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن. متر عند 3000 لفه في الدقيقة، وأقصى سرعة للسيارة 175 كيلومتر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلع معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

كما دعمت السيارة رينو موديل 2022 بجنوط رياضية بقياس 15 بوصة، وبها مدخل USB/ AUX، يوجد نور بالشنطة الخلفية، بها إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية يبدأ سعرها من 180 ألف جنيه.