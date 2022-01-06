طريقة الحصول على سيارة بسعر أرخص من السوق.. أمامك فرصة يوم 9 يناير

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، فتح مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات، يوم 9 يناير الجاري، حيث تعقد الجسلة داخل قاعة النادي المصري القاهري، في منطقة عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط، الساعة 12 ظهرًا.

ولدخول المزاد، يجب شراء كراسة الشروط والمواصفات، من مقر الهيئة، الكائن في: 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى، في الدقي، بسعر 400 جنيه.

10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد

أوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، أنه يجب أن يتم دفع 10 آلاف جنيه، نظير تأمين دخول المزاد، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، على أن يتم دفع 30% من السعر الإجمالي فور رسو المزاد، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع بدون عمولة.

السيارات والموتوسيكلات المعروضة للبيع

يشمل مزاد 9 يناير الجاري، سيارات بيك اب، وملاكي، وميكروباص، وموتوسيكلات، وتوك توك، وتروسيكل ماركات: نيسان – كوزاكي – هاوجيانج – دايون – حلاوه – بجاج – pne - فيات - هوندا – بولونيز – لادا – شيفورليه – داتسون – بيجو – مازدا – تويوتا – اسبرانزا – cmg - سوزوكي – هانكو – ايسوزو – bmw - دايو – جاوا – mz - روكت - كيا.

وأوضحت الهيئة، أنه حال عدم رسو أي مجموعة من السيارات على المشترك في المزاد، يسترد تأمينه مرة أخرى، أما في حالة الحصول على سيارة من المزاد يتم خصم مبلغ التأمين من سعر السيارة، وحال عدم السداد أو سحب المتزايد عطاءه، يصبح التأمين المؤقت حق للجهة الإدارية، على أن يتمّ سداد باقي مبلغ الـ70% خلال 15 يومًا، من اليوم التالي لرسوم المزاد عليه.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أهابت بجميع المتزايدين، بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد المزاد، طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان، بهدف منع تفشي إصابات فيروس كورونا المستجد.