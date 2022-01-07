هاني شاكر ومصطفى قمر يصلان عزاء أحمد الحجار

وصل منذ قليل، نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، إلى مسجد الحامدية الشاذلية لحضور عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

عزاء أحمد الحجار

وحضر عدد من الفنانين عزاء الحجار من بينهم الفنان رياض الخولي والفنان أحمد عبدالعزيز ومصطفى كامل.

وحرص عدد من النجوم على دعم الفنان علي الحجار وحضور العزاء من بينهم الكينج محمد منير وصلاح عبدالله، والفنانة سلوى محمد علي، نبيل نور الدين، والإعلامي محمود سعد ، وغيرهم من الشخصيات العامة والثقافية، فضلا عن حضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وفاة الفنان أحمد الحجار

يذكر أن الصلاة على الفنان أحمد الحجار، كانت في مسجد السيدة نفيسة، وجرى دفنه بمقابر الأسرة بمنطقة الأباجية بالبساتين.