محمد منير وصلاح عبد الله في عزاء الراحل أحمد الحجار

حرص الفنان محمد منير على حضور عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار، لدعم صديقه الفنان علي الحجار، كما حضر أيضا الفنان صلاح عبد الله وصبري فواز، والفنانة سلوى محمد علي، وعدد من الشخصيات العامة والثقافية.

وزيرة الثقافة تشارك في عزاء الفنان أحمد الحجار

كما حضرت في بداية العزاء وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والإعلامي محمود سعد، والفنان نبيل نور الدين.

رحل أحمد الحجار عن عالمنا مساء الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز الـ 65 عاما، وتم تشييع جثمانه ظهر الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد الحجار توفي مساء أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ65 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كان يمارس حياته بشكل طبيعي، حسب تصريحات ابنته لـ«الوطن».