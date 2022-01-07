رئيس «غرب مدينة نصر» لسكان الحي السادس والسابع: لن يتضرر أحد من التطوير

قالت المهندسة مرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، إن أعمال التطوير التي تشهدها منطقة الحي السادس والسابع بمدينة نصر لن يضار مواطن فيها، بل ستكون إضافة لهم ولصالحهم، وكل من يرغب من المواطنين سواء السكان أو أصحاب المحلات في العودة للمنطقة بعد تطويرها عليهم إبداء رغبتهم وسيتم إعادتهم للموقع وتسليمهم وحدات سكنية أو محلات على نفس المساحة الخاصة بهم بعد انتهاء مرحلة التطوير وبناء الوحدات والمحلات.

الأنشطة التجارية

وأضافت رئيس حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل الأنشطة التجارية التي ترغب في العودة لمنطقة الحى السادس والسابع سيتم إعادتها بعد الانتهاء من أعمال الإزالة وتطوير المنطقة خاصة المحلات، أما الأنشطة التي تسبب إزعاجًا للمواطنين من ورش وخلافه ستعود للمنطقة ولكن بعد تحديد موقع لها بجوار المشروعات السكنية المستهدف إقامتها قريبا.

وحدات سكنية متاحة للمواطنين

وأشارت إلى أن الفترة الراهنة تتضمن تعريف المواطنين بكل ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ولن يخرج أي مواطن من مسكنه قبل الحصول على حقه سواء باستلام التعويض المناسب أو ضمان عودته للمنطقة بعد انتهاء مرحلة التطوير، أو الحصول على وحدة سكنية في 3 مواقع تطرحها الدولة أمام المواطنين، وكل ذلك يتوقف على رغبة السكان.

التحذير من الشائعات

وحذرت رئيس حي غرب مدينة نصر، سكان الحي السادس والسابع من الانسياق وراء أي شائعات يروّجها مجهولون، مؤكدة أن من يريد الحصول على المعلومات الكافية والاقتراحات المتنوعة والحلول الكثيرة المتاحة لديه حتى يختار الأنسب له بالنسبة للشقة أو المحل والورشة عليه التوجه إلى مقر الحي فالباب مفتوح للمواطنين لإطلاعهم على كل البدائل والحلول المتاحة والخطوات التي يجب اتباعها عند تسجيل الرغبة، مؤكدة أن عددًا من المواطنين سجلوا رغباتهم في الحي وفق قناعاتهم.

وفي سياق متصل، عقد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اجتماعا مع عدد من سكان الحي السادس والسابع خلال الأيام الماضية لتعريفهم بخطة التطوير وحقوقهم المشروعة قبل اتخاذ أي إجراء.