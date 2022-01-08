حظك اليوم برج الحوت الجمعة 8-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يحرص المهتمون بمتابعة علوم الأبراج والفلك، من مواليد برج الحوت، بمطالعة حظك اليوم للبرج بصفة مستمرة، إذ يتميز الحوت بأنه يمتلك القدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، ويملك قلبا طيبا وحنونا، ويحرص دائمًا على أن يكون بجانب الأشخاص المقربين منه.

وفي هذا الإطار تستعرض جريد ة وموقع «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للتوقعات التي كشفت عنها خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بمسائل مهنية ومالية.. اعطِ الأولوية للدقة، وعليك أن تعتني بحساباتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الشمس بمنزل الأصدقاء تمنحك كل الإصرار للتغلب على أي خلافات، فقط اعتن بأقوالك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.