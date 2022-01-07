إصابة خديجة ابنة الفنان خالد سليم بفيروس كورونا

أصيبت خديجة ابنة الفنان خالد سليم، بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت والدتها خيرية، عبر حسابها على «إنستجرام».

زوجة خالد سليم تعلن إصابة ابنتهما بفيروس كورونا

ونشرت خيرية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، وقالت: «خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء».

يذكر أن الفنان خالد سليم كان قد طرح مؤخرا أغنية «عشمني» وهي من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وهندسة وصوت وميكس هاني محروس.

كلمات أغنية عشمني

عشمني وراح في دقيقة وعاش وكإنه نسيني

طب يعني هيعمل إيه بقى لو جات عينه في عيني

عذبني وساب قلبي غلبني عذاب قلبي

سهرني ومن قلبي الله يجازيه

كان على نياته سبحان الله فجأة تحول

مش ده اللي قابلته ولا تعرفت عليه في الأول

بقى ده اِسمه حبيب قلبي وده اللي استناه قلبي

لو يعمل إيه قلبي ما هيرضى عليه

غاب عني وساب قلبي في نار وأعمل إيه

ليه طيب راح مش مرتاح من بعديه

عيب أصله يسيب اللي بكل عيوبه شاريه

غاب عني وساب قلبي في نار وأعمل إيه

ليه طيب راح مش مرتاح من بعديه

عيب أصله يسيب اللي بكل عيوبه شاريه

مين كان يتصور إن الوضع ده يوم يحصل لي

صعبان ع الناس كلها لكن مكسوفة تقول لي

عشت مخبيه في قلبي وعاش يحلم بيه قلبي

ياما خفت عليه بقلبي وآخرتها أهي

أنا مش مستوعب وحياة ربنا اللي حصل له

كان بينا حاجات حلوة وعدني تزيد طب ليه قلوا

كان عمره أذاه قلبي طب يوجع ليه قلبي

ليه طب يرضى لقلبي إني ده يحصل فيه