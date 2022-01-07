البابا تواضروس: النظام الكنسي للرجال.. ده توزيع أدوار

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سبب توقف الراهبات عند مرحلة معينة في النظام الكنسي، إذ ذكر أن النظام الكنسي يكون للرجال، وذلك لأن المسيح اختار تلاميذه جميعهم من الرجال، «كان فيه نساء أشهرهن القديسة العذراء مريم، وهي لم تختر أن تصير كاهنة، دي ترتيب المسيح، وهي توزيع المسؤوليات، مفيهاش فكر حقوق مرأة وحقوق رجل، دي توزيع أدوار».

المرأة لها أدوار كبيرة داخل الكنيسة

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامية درية شرف الدين، الذي يُعرض على التليفزيون المصري، أن هذا الأمر مثل الطائرة، «حد يقدر من الركاب يقول ده طيار مش طيارة ليه، دي توزيع أدوار، زي العين والإيد والرجل، دي كلها أعضاء في جسم الإنسان، تختلف من ناحية الحجم، والمسؤولية، مينفعش الإيد تقول إشمعنى القدم تحت»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المرأة لها أدوار كبيرة داخل الكنيسة.

الراهبة يُصلى عليها صلاة الأموات

وأشار بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن الرهبنة للسيدات تعني العبادة، «يعني الراهبات موجودات تعيش حياتها تتخرج، يختبروها لحد ما تقبل في الدير، وتعيش وسط مجموعة من الراهبات في الدير، وتلبس لبس الأسود، وتغير اسمها، الأسود ده رمز طمي الأرض، ويتصلى عليها صلاة الأموات، كأن حياتها الأولى انتهت، دورهم عبادة، ودور الأشغال كتير، الروب بتاعي ده من شغل الراهبات، عندهم مشاغل اقتصادية وزراعية ومتعددة، وسعداء هم بالحالة دي».