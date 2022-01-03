تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا.. تابع مباريات منتخب مصر

أيام قليلة وتنطلق بطولة أمم أفريقيا التي يترقبها جمهور الكرة المصرية والأفريقية بشغف لمتابعة المباريات المختلفة، لذا يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا، التي تبدأ 9 يناير الجاري، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، على أرض الكاميرون.

تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل القنوات المختلفة:

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة

التردد 12604

معدّل استقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث DVB-S2

تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات

التردد: 12015

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات

التردد: 11096

معدل استقطاب: أفقي

معدل ترميز: 27500

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم «نيجيريا والسودان وغينيا بيساو».

مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا

ويخوض منتخب مصر، العديد من اللقاءات المهمة والمرتقبة في المواعيد التالية:

الثلاثاء 11 يناير 2022

نيجيريا × مصر الساعة 6 مساءً

السبت 15 يناير

مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساءً

الأربعاء 19 يناير

مصر × السودان الساعة 9 مساء.

بطولة أمم أفريقيا والمجموعات المختلفة

وتأتي مجموعات أمم أفريقيا كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون - كاب فيردي - بوركينا فاسو - إثيوبيا.

المجموعة الثانية: السنغال - مالاوي - زيمبابوي - غينيا.

المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.

المجموعة الرابعة: غينيا بيساو- نيجيريا - مصر - السودان.

المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.

المجموعة السادسة: جامبيا- تونس - مالي - موريتانيا.