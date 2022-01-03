تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا.. تابع مباريات منتخب مصر
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الوطن
05:25 م | الإثنين 03 يناير 2022
كأس أمم أفريقيا - أرشيفية
أيام قليلة وتنطلق بطولة أمم أفريقيا التي يترقبها جمهور الكرة المصرية والأفريقية بشغف لمتابعة المباريات المختلفة، لذا يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا، التي تبدأ 9 يناير الجاري، وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، على أرض الكاميرون.
تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا
وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تردد القنوات الناقلة لأمم أفريقيا، وفق ما تم الإعلان عنه من قبل القنوات المختلفة:
تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة
التردد 12604
معدّل استقطاب: أفقي
معدّل الترميز: 27500
معدّل تصحيح الخطأ: 2/3
إشارة ارسال البث DVB-S2
تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات
التردد: 12015
معدل استقطاب: أفقي
معدل ترميز: 27500
تردد قناة النبأ الليبية على النايل سات
التردد: 11096
معدل استقطاب: أفقي
معدل ترميز: 27500
ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم «نيجيريا والسودان وغينيا بيساو».
مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا
ويخوض منتخب مصر، العديد من اللقاءات المهمة والمرتقبة في المواعيد التالية:
الثلاثاء 11 يناير 2022
نيجيريا × مصر الساعة 6 مساءً
السبت 15 يناير
مصر × غينيا بيساو الساعة 9 مساءً
الأربعاء 19 يناير
مصر × السودان الساعة 9 مساء.
بطولة أمم أفريقيا والمجموعات المختلفة
وتأتي مجموعات أمم أفريقيا كالتالي:
المجموعة الأولى: الكاميرون - كاب فيردي - بوركينا فاسو - إثيوبيا.
المجموعة الثانية: السنغال - مالاوي - زيمبابوي - غينيا.
المجموعة الثالثة: المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون.
المجموعة الرابعة: غينيا بيساو- نيجيريا - مصر - السودان.
المجموعة الخامسة: الجزائر - سييراليون - غينيا الاستوائية - كوت ديفوار.
المجموعة السادسة: جامبيا- تونس - مالي - موريتانيا.