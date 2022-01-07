بريد الوطن .. أنا وقلبي

لما قابلتنى فجأة

انتابتنى فرحة

لما شُفتك تانى

وقلبى قال لى

صدّقتنى

هو عارف مكانى

وكان مستنانى

وكل يوم كان بيعدى

وكله أمل إنى أعدى

وبعنيه يكلمنى

وعارف إنه فاهمنى

وحاسس باللى فى قلبى

وأرد عليه بعنيّا

بأغلى ما يمليه عليّا

شوقى وحنينى وحبى

محمود موسى سعفان

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