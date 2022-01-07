بريد الوطن .. أنا وقلبي
كتب:
الوطن
09:12 م | الجمعة 07 يناير 2022
صورة تعبيرية
لما قابلتنى فجأة
انتابتنى فرحة
لما شُفتك تانى
وقلبى قال لى
صدّقتنى
هو عارف مكانى
وكان مستنانى
وكل يوم كان بيعدى
وكله أمل إنى أعدى
وبعنيه يكلمنى
وعارف إنه فاهمنى
وحاسس باللى فى قلبى
وأرد عليه بعنيّا
بأغلى ما يمليه عليّا
شوقى وحنينى وحبى
محمود موسى سعفان
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