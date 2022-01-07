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محمود مسلم

بريد الوطن .. أنا وقلبي

كتب:

الوطن
09:12 م | الجمعة 07 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لما قابلتنى فجأة

انتابتنى فرحة

لما شُفتك تانى

وقلبى قال لى

صدّقتنى

هو عارف مكانى

وكان مستنانى

وكل يوم كان بيعدى

وكله أمل إنى أعدى

وبعنيه يكلمنى

وعارف إنه فاهمنى

وحاسس باللى فى قلبى

وأرد عليه بعنيّا

بأغلى ما يمليه عليّا

شوقى وحنينى وحبى

                                                                 محمود موسى سعفان 

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