بريد الوطن .. عام جديد وبداية أكثر اطمئناناً

إذا كانت هناك رسالة تريد أن ترسلها لأحد بمناسبة قدوم عام ميلادى جديد، فأنا سأبعث برسالتى إلى ربى سبحانه وتعالى، فهو وحده العالم بمكنون الصدور، وهو سبحانه القادر والموجود الدائم الذى لا يغيب، ولا تغيب عنه مقادير الخلائق، يا رب إذا كان العام الذى مضى على خلقك كان فيه من الأحزان والصعاب الكثير، ولكن كان لك علينا من النعم الكثير والكثير، فأعطيتنا من العمر منحة، لندرك العام الجديد، وأبقيت لنا من الفرص أن نعوض ما تركناه من فرص للنجاة، من هذه الحياة بألسنة شكر تلهج بحمدك واستغفارك، وتركت لنا خطاً مفتوحاً بيننا وبينك لا تغلقه أبداً حتى أمام العاصين، يا رب إن لك من العباد من يشكرك على نعمك، وهناك من تعطيه وما زال يجحد نعمك، هناك من يعبدك حباً وخشية وشوقاً، وهناك من ألهته الدنيا بزخرفها، فظن أن لا أحد يقدر عليه، فتمادى فى التجبر، يا رب اجعل هذا العام جبراً منك لخواطر عبادك الذين ليس لهم غيرك المعين لهم، واجعل هذا العام تعويضاً عن كل الأحزان والصعاب التى أحاطت بهم، يا رب اجعل هذا العام عاماً للمّ الشمل للأمة العربية، وتوحيد كلمتها، واجعله عاماً يجمع بينهم ولا يفرق، وأعد لبلادنا العربية مجدها يا رب، وأعد كل من شردتهم الثورات المزعومة إلى أوطانهم.

محمد الطرابيلى

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