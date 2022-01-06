بريد الوطن .. شكر واجب للفريق الطبى بمستشفى العديسات

مستشفى عزل العديسات بالأقصر، الذى يستقبل الحالات المصابة بكورونا من جميع مستشفيات مدن المحافظة، يبذل فيه الفريق الطبى بالمستشفى من أطباء وتمريض مجهوداً كبيراً فى تحقيق أفضل سبل الراحة والعناية للمرضى المصابين، وتحقيق أفضل النتائج لزيادة عدد المتعافين من فيروس كورونا، والمعاملة الإنسانية العالية، لجميع الحالات التى يتم تحويلها، وتكون حالتها النفسية سيئة للغاية، عندما تنقل بالإسعاف من المستشفى التابع لها المريض، وخاصة فى بداية الدخول والأيام الأولى داخل مستشفى العزل، والمتابعة ليلاً ونهاراً مع العلاج المكثف فى المواعيد المحددة، دون تقديم أو تأخير يكون له الفضل فى ارتفاع نسبة الشفاء، لذا الجيش الأبيض يستحق الشكر والتقدير على ما يقوم به من معاملة طيبة للجميع.

عن الأهالى: حمادة بدران أبودوح- إسنا - الأقصر

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