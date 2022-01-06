بريد الوطن .. الفجر أذّن
كتب:
الوطن
09:15 م | الخميس 06 يناير 2022
صورة تعبيرية
الفجر أذن والنهار شقشق
صاح الديك يلّا قوم استرزق
والرزق قالوا يحب الخفية
وأنا عارف إيه ليّا وإيه عليّا
نزلت الشارع وكلى همَّة وحيوية
وقلت يا رب رزقى عليك مكتوب ليّا
اشتغلت فى عز الحر الشديد
طول الوقت عرقى بيزيد
وشغلى الحلال مخلّينى سعيد
ودى حلاوة أكل العيش أكيد
رجعت بيتى فى المغربية
قابلتنى أم العيال بحنيَّة
قالت يلّا ناكل لقمة هنية
وسط العيال دا أغلى ما فى الدنيا ديّا
مصطفى الششتاوى
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