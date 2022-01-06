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محمود مسلم

بريد الوطن .. الفجر أذّن

كتب:

الوطن
09:15 م | الخميس 06 يناير 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الفجر أذن والنهار شقشق

صاح الديك يلّا قوم استرزق

والرزق قالوا يحب الخفية

وأنا عارف إيه ليّا وإيه عليّا

نزلت الشارع وكلى همَّة وحيوية

وقلت يا رب رزقى عليك مكتوب ليّا

اشتغلت فى عز الحر الشديد

طول الوقت عرقى بيزيد

وشغلى الحلال مخلّينى سعيد

ودى حلاوة أكل العيش أكيد

رجعت بيتى فى المغربية

قابلتنى أم العيال بحنيَّة

قالت يلّا ناكل لقمة هنية

وسط العيال دا أغلى ما فى الدنيا ديّا

                                                                     مصطفى الششتاوى 

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