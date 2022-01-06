بريد الوطن .. الفجر أذّن

الفجر أذن والنهار شقشق

صاح الديك يلّا قوم استرزق

والرزق قالوا يحب الخفية

وأنا عارف إيه ليّا وإيه عليّا

نزلت الشارع وكلى همَّة وحيوية

وقلت يا رب رزقى عليك مكتوب ليّا

اشتغلت فى عز الحر الشديد

طول الوقت عرقى بيزيد

وشغلى الحلال مخلّينى سعيد

ودى حلاوة أكل العيش أكيد

رجعت بيتى فى المغربية

قابلتنى أم العيال بحنيَّة

قالت يلّا ناكل لقمة هنية

وسط العيال دا أغلى ما فى الدنيا ديّا

مصطفى الششتاوى

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